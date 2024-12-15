خصصها لبيب.. حافلات جماهير الزمالك تتوجه إلى برج العرب

موعد مباراة بريست و "نانت مصطفى محمد" والقناة الناقلة

كتب- محمد خيري:

توجهت الحافلات التي خصصها مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب إلى برج العرب ، لنقل جماهير الأبيض إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب لمؤازرة ودعم الفريق الأول في مباراة المصري البورسعيدي.

وحرص الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك على متابعة توافد الجماهير لمقر النادي من بوابة 5 لتوفير كافة سبل الراحة لهم.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ أيضا:

جزائري وهولندي ومصري وحيد.. تفاصيل اتفاق جروس مع الزمالك