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خصصها لبيب.. حافلات جماهير الزمالك تتوجه إلى برج العرب

03:22 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    جماهير الزمالك تتوجه إلى استاد برج العرب
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    حافلات جماهير الزمالك
  • عرض 6 صورة
    جماهير الزمالك تتوجه إلى برج العرب
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    حسام المندوه أمين صندوق الزمالك مع الجماهير
  • عرض 6 صورة
    أمين صندوق الزمالك مع الجماهير
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كتب- محمد خيري:

توجهت الحافلات التي خصصها مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب إلى برج العرب ، لنقل جماهير الأبيض إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب لمؤازرة ودعم الفريق الأول في مباراة المصري البورسعيدي.

وحرص الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك على متابعة توافد الجماهير لمقر النادي من بوابة 5 لتوفير كافة سبل الراحة لهم.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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