أشاد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق، ببلوغ الفارس الأبيض نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، معتبراً أن ما حققه الفريق يعد إنجازاً مهماً في ظل التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وأوضح عبداللطيف في تصريحات تلفزيونية أن البطولة تضم منافسين على مستوى قوي، مشيراً إلى أن تأهل الزمالك جاء رغم الاعتماد على قائمة محدودة من اللاعبين لا تتجاوز 14 عنصراً في بعض المباريات.

انتقادات لأداء ناصر منسي

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال اتخذ قرارات حاسمة من بينها الإبقاء على ناصر منسي إلا أنه أعرب عن استيائه من أداء اللاعب مؤخراً وموضحاً أنه يميل إلى الحلول الفردية ومحاولة التسجيل من مختلف الوضعيات دون مراعاة للخيارات الجماعية داخل الملعب.

وأكد أن كرة القدم تعتمد بالأساس على العمل الجماعي، مشدداً على أن دور المهاجم لا يقتصر على التسجيل فقط، بل يمتد إلى صناعة الفرص لزملائه وتحقيق مصلحة الفريق.

تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على عقوبة الشناوي

وفي سياق آخر، أبدى عبداللطيف دهشته من قرار تخفيف عقوبة محمد الشناوي، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقليص عقوبته ومؤكداً عدم وضوح المبررات القانونية لهذا القرار وفقاً للوائح.