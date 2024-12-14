متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة باتشوكا المكسيكي والأهلي عند السابعة مساء اليوم السبت على كأس التحدي بكأس إنتركونتيننتال.

ويصعد الفائز بالمباراة إلى مواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا على استاد لوسيل، في نهائي بطولة كأس القارات للأندية المقرر له يوم ١٨ ديسمبر الجاري.

تشكيل الأهلي لمباراة باتشوكا

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة باتشوكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.

ويجلس على دكة البدلاء:حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبدالفتاح، يوسف أيمن، محمود كهربا، بيرسي تاو، رضا سليم، أشرف داري، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، كريم وليد، عمر الساعي، سمير محمد، كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل باتشوكا لمباراة الأهلي

وجاء تشكيل باتشوكا لمواجهة التأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: كارلوس مورينو.

خط الدفاع: جوستافو كابرال، بريان جونزاليس، لويس رودريجيز، أندريس ميكولتا.

خط الوسط: بيدرو بيدرازا، ألفونسو جونزاليس، آلان باوتيستا، إلياس مونتيل.

خط الهجوم: أسامة إدريسي، سالومون روندون.

وانتظروا ملخص بأبرز أحداث المباراة: