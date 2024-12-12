حمدي فتحي يزور مقر إقامة الأهلي في الدوحة (صور)

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كتبت-هند عواد:

زار حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق والوكرة القطري الحالي، مقر إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الدوحة بقطر.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور حمدي فتحي مع لاعبي الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة باتشوكا المكسيكي، يوم السبت المقبل 14 ديسمبر، على ستاد ٩٧٤ في قطر، ضمن منافسات كأس القارات.

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا، ريال مدريد بطل أوروبا، في نهائي كأس القارات للأندية الذي سيقام على استاد لوسيل، يوم 18 ديسمبر الحالي.

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