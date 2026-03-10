إعلان

إجراءات لضبط الأسواق ومنع احتكار السلع في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

05:36 م 10/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    اجتماع محافظ بني سويف
  • عرض 3 صورة
    اجتماع محافظ بني سويف

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا لبحث تنفيذ حزمة من الإجراءات لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك بمشاركة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وفقًا للقانون.

حضر الاجتماع كل من: بلال حبش نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، ولفيف من القيادات التنفيذية

وأكد المحافظ أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والجهات الشريكة والتنسيق المستمر لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، مشيرًا إلى ضرورة وضع وتنفيذ آليات تضمن توافر تلك السلع، من خلال التوسع في إقامة منافذ دائمة لبيع السلع الغذائية على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وأصحاب السلاسل التجارية والهايبرات، مع الإعلان عن أماكن تلك المنافذ لجمهور المستهلكين لضمان عدالة التوزيع والطرح.

كما كلف المحافظ بالتنسيق مع الغرفة التجارية وأصحاب السلاسل التجارية والهايبرات لإطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع، خاصة الأساسية والغذائية، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي وبمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال المشاركة في تنظيم منافذ ومعارض للسلع بأسعار مخفضة.

وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان والترويج لتلك المبادرات عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، مع تكليف رؤساء المدن بتوفير المواقع والأماكن اللازمة لإقامة تلك المنافذ بدون مقابل للعارضين وأصحاب الهايبرات، مقابل الالتزام بطرح السلع بأسعار مخفضة وعادلة للمواطنين.

اجتماع محافظ بني سويف التلاعب في الأسعار تخفيض أسعار السلع أخبار بني سويف

إعلان

