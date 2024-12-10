"احتفلن بصورة عمرو زكي".. سيدات الزمالك تفزن على الاتحاد بتسعة أهداف

25 صورة من مران الأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس انتركونتيننتال

كتبت-هند عواد:

حققت لاعبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على سيدات الاتحاد السكندري، بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري للسيدات.

وسجلت المحترفة أليس ثلاثة أهداف في فوز الزمالك على الاتحاد "هاتريك"، فيما جاءت باقي الأهداف عن طريق، الفلسطينية ميرال، سالميزي، سمر محمد، فدوى، شيماء، لوجين.

ونشر الحساب الرسمي للزمالك، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة عمرو زكي مهاجم فريق الرجال الأسبق، بقميص رقم 9، وكتب: "نتيجة مباراة اليوم".

يذكر أن سيدات الزمالك، حققن الفوز على اتحاد بسيون، بنتيجة 4-0، في الجولة الماضية من الدوري المصري.

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