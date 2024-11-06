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حصاد شهر أكتوبر.. القصة الكاملة لأزمة سحر مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق (فيديو وصور)

06:49 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 29 صورة
  • عرض 29 صورة
    محامي المتهم الرابع في قضية فبركة العثور على اعمال سحر خاصة بمؤمن زكريا
  • عرض 29 صورة
    محامي المتهم الرابع في قضية فبركة العثور على اعمال سحر خاصة بمؤمن زكريا
  • عرض 29 صورة
    محامي المتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا
  • عرض 29 صورة
    مؤمن زكريا والخطيب
  • عرض 29 صورة
    مؤمن زكريا والخطيب
  • عرض 29 صورة
    مؤمن زكريا
  • عرض 29 صورة
    مؤمن زكريا
  • عرض 29 صورة
    محامي مؤمن زكريا
  • عرض 29 صورة
    محامي مؤمن زكريا
  • عرض 29 صورة
    مؤمن زكريا (20)
  • عرض 29 صورة
    مؤمن زكريا (3)
  • عرض 29 صورة
    مؤمن زكريا مع بركات
  • عرض 29 صورة
    مؤمن زكريا (1)
  • عرض 29 صورة
    مؤمن زكريا مع توتي
  • عرض 29 صورة
    مؤمن زكريا مع صلاح
  • عرض 29 صورة
    مؤمن زكريا (6)
  • عرض 29 صورة
    مؤمن زكريا (7)
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    مؤمن زكريا (2)
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    مؤمن زكريا وأبو تريكة
  • عرض 29 صورة
    مؤمن زكريا وأبو تريكة
  • عرض 29 صورة
    مؤمن زكريا (9)
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    مؤمن زكريا (13)
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    مؤمن زكريا (14)
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    مؤمن زكريا وتريزيجيه
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    مؤمن زكريا وسعد سمير
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    مؤمن زكريا (17)
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    مؤمن زكريا (19)
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    مؤمن زكريا (12)
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كتب- يوسف محمد:

شهدت الفترة الماضية، حالة من الجدل الواسعة في الشارع الرياضي المصري، بعد كل ما أثير من قبل أحد عمال المقابر، بأنه تم العثور على أعمال سحر لنجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مؤمن زكريا، أمام أحد المقابر بالبساتين.

وبدأت الأزمة التي أثيرت حول سحر مؤمن زكريا، حينما تحدث أحد عمال المقابر في منطقة البساتين يوم 28 سبتمبر الماضي، عن عثوره على ورقة بأحد المقابر تحمل اسم وصورة لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، ويوجد عليها بعض الطلاسم.

ولم تتوقف الأزمة المتعلقة بالواقعة، عند إيجاد بعض الأوراق المرتبطة بالسحر فقط، حيث تم التداول من قبل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في ذلك الوقت، بأن المدفن الذي تم العثور على أعمال السحر به، هو المدفن الخاص بنجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق مجدي عبد الغني، وهو ما تم نفيه من قبل نجم النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي.

ورد عبد الغني على هذا الأمر في تصريحات خاصة لمصراوي، قائلاً: "كل ما أثير خلال الساعات الماضية، قائلاً: "كل ما يقال مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة، ولا أعلم من هو الشخص الذي قال هذه التصريحات، وأيضاً لن أعرف من هو التربي".

وأضاف: "أنا لا أمتلك أي مدفن في البساتين من الأساس".

واختتم عبد الغني: "كل ما يثار هو أمر غير منطقي من الأساس".

وكان عامل المقابر، قال في تصريحات خاصة لمصراوي رداً على ما أثير حول، قوله بأن المقابر هى المقابر الخاصة بأسرة الكمابتن مجدي عبد الغني، قائلاً: "الكلام اللي أثير حول قولي لهذا الأمر غير صحيح".

وفي 29 سبتمبر، قامت وزارة الداخلية المصرية، بإلقاء القبض على 4 أشخاص بسبب تزوير واقعة غير حقيقية وهي العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق.

وقامت أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً رسمياً في وقت سابق، أكدت خلاله:

"بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن #القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم)، بمواجهته إعترف بإختلاقه الواقعة بالإشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة ) ".

وخلال التحقيقات، أكد مرتكبي الواقعة بأنهم، بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم تعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس ، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى لإلصاق الواقعة به، لكونهما شخصيات رياضية مشهورة.

كما أعلنوا ادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة ، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها ، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ذلك.

واستمر القضية قيد التحقيق، حتى قرر قاضي المعارضات، بتجديد حبس أربعة أشخاص من المتهمين في هذه القضية، لمدة 15 يوماً، على خلفية قيامهم بالترويج بوجود أعمال السحر للنجم النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا.

وعلق مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي السابق، على هذا الأمر، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان للجميل ناكرا ومن قال كلمة سوء وراء ظهري، ومن آذاني ومن فرح لحزني حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني ومن قهرني وخذلني وابكاني".

وقررت محكمة جنح الخليفة يوم 22 أكتوبر الماضي، بحبس المتهمين بفبركة العثور على أعمال سحر خاصة بمؤمن زكريا بالحبس 3 سنوات وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

والجدير بالذكر أن مؤمن زكريا يعاني من الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر لا يصيب سوى شخص واحد من بين كل 2 مليون شخص

السحر لمؤمن زكريا مؤمن زكريا مجدي عبد الغني الأهلي الزمالك
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