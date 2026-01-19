مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

0 1
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

2 1
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 3
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للكرة الطائرة بعد الفوز على الزمالك

كتب - يوسف محمد:

10:58 م 19/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    فريق الكرة الطائرة بالأهلي (11) (1)
  • عرض 11 صورة
    فريق الكرة الطائرة بالأهلي (8) (1)
  • عرض 11 صورة
    فريق الكرة الطائرة بالأهلي (9) (1)
  • عرض 11 صورة
    فريق الكرة الطائرة بالأهلي (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    فريق الكرة الطائرة بالأهلي (6) (1)
  • عرض 11 صورة
    فريق الكرة الطائرة بالأهلي (7) (1)
  • عرض 11 صورة
    فريق الكرة الطائرة بالأهلي (10) (1)
  • عرض 11 صورة
    فريق الكرة الطائرة بالأهلي (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    فريق الكرة الطائرة بالأهلي (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    فريق الكرة الطائرة بالأهلي (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية.

وأقيمت مباراة نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة اليوم، على صالة حسن مصطفى، في مدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 25-16 لصالح الأهلي

الشوط الثاني: 25-15 لصالح الأهلي

الشوط الثالث: 31-29 لصالح الزمالك

الشوط الرابع: 25-21 لصالح الأهلي

وكان النادي الأهلي تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على بتروجيت في نصف النهائي، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، فيما حقق الزمالك الفوز في الدور ذاته على الاتحاد السكندري، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

والجدير بالذكر تعد هذه المرة الرابعة على التوالي، التي يتوج فيها المارد الأحمر بلقب كأس السوبر المصري للكرة الطائرة.

أقرأ أيضًا:

وفاة مشجع سنغالي في نهائي أمم أفريقيا 2025.. ما القصة؟

"بعد انتهاء مشاركته بالكان".. 10 صور لظهور عمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق الكرة الطائرة بالأهلي النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي دوري السوبر للكرة الطائرة الأهلي والزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا تفعل ألعاب الطاولة بالدماغ؟.. فوائد مدهشة لا تعرفها
نصائح طبية

ماذا تفعل ألعاب الطاولة بالدماغ؟.. فوائد مدهشة لا تعرفها
التعليم تعلن أسماء المرشحين لمسابقة "المدير الفعّال".. وتحدد موعد المقابلات
مدارس

التعليم تعلن أسماء المرشحين لمسابقة "المدير الفعّال".. وتحدد موعد المقابلات
تحذير عاجل من الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع
أخبار و تقارير

جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع
ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة
شئون عربية و دولية

ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة