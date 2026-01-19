الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للكرة الطائرة بعد الفوز على الزمالك

توج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية.

وأقيمت مباراة نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة اليوم، على صالة حسن مصطفى، في مدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 25-16 لصالح الأهلي

الشوط الثاني: 25-15 لصالح الأهلي

الشوط الثالث: 31-29 لصالح الزمالك

الشوط الرابع: 25-21 لصالح الأهلي

وكان النادي الأهلي تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على بتروجيت في نصف النهائي، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، فيما حقق الزمالك الفوز في الدور ذاته على الاتحاد السكندري، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

والجدير بالذكر تعد هذه المرة الرابعة على التوالي، التي يتوج فيها المارد الأحمر بلقب كأس السوبر المصري للكرة الطائرة.

