مواعيد مباريات نادي الزمالك بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية

يستعد نادي الزمالك للعودة إلى منافسات الدوري المصري والكونفدرالية عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تتجه الأنظار إلى استكمال مشوار الفريق في الدوري المصري الممتاز والكونفدرالية الأفريقية.

وكانت منافسات الدوري المصري والكونفدرالية قد توقفت خلال الفترة الماضية بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

ومن المقرر أن يخوض نادي الزمالك مباراتين خلال أواخر شهر يناير، ضمن منافسات الكونفدرالية والدوري المصري.

مواعيد مباريات الزمالك في يناير 2026

الأحد 25 يناير: الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية الأفريقية

الأربعاء 28 يناير: الزمالك ضد بتروجيت في الدوري المصري

ويدخل نادي الزمالك منافسات الكونفدرالية الأفريقية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

بينما يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.