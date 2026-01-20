الأهلي ينهى الاتفاق مع صفقة جديدة.. مصدر يكشف التفاصيل

الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للكرة الطائرة بعد الفوز على الزمالك

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع فريق بتروجيت، للتعاقد مع الظهير الأيسر للفريق هادي رياض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي أنهى اتفاقه مع بتروجيت، لضم الظهير الأيسر هادي خلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وأضاف: "اللاعب سينتقل إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، بقيمة مالية ستتراوح ما بين 40 حتى 50 مليون جنيه، دون أن يتم دخول أي من لاعبي المارد الأحمر في الصفقة".

واختتم المصدر تصريحاته: "سيتم إنهاء كافة التفاصيل المادية الخاصة بانتقال اللاعب إلى الأهلي مع نادي بتروجيت، اليوم الثلاثاء 20 يناير الجاري".

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه، بأفضل العناصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، استعدادا للمنافسة على كافة المنافسات والمسابقات التي يشارك فيها الفريق سواء محلية أو قارية.

وشارك صاحب الـ 27 عاما مع فريق بتروجيت خلال الموسم الحالي 2025-2026، في 16 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.