الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للكرة الطائرة بعد الفوز على الزمالك

تحددت مواعيد مباريات النادي الأهلي عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، مع استكمال مسابقتي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.

وكانت منافسات الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا قد توقفت خلال الفترة الماضية بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

مواعيد مباريات النادي الأهلي بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر ثلاث مباريات قوية خلال أواخر شهر يناير، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري.

مواعيد مباريات الأهلي في يناير 2026

الجمعة 23 يناير: الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 27 يناير: الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري

السبت 31 يناير: الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل النادي الأهلي منافسات دوري أبطال أفريقيا متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

فيما يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة.