سيراميكا كليوباترا يعلن انضمام لاعبه إلى النادي الأهلي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، انتقال لاعبه مروان عثمان على سبيل الإعارة، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر سيراميكا عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للاعب وكتب: "لاعبنا مروان عثمان إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة، نتمنى لك كل التوفيق".

وظهر عثمان رفقة سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي، في 18 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن عثمان انضم إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر دون وجود بند أحقية الشراء. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

