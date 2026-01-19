مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

برايتون

0 1
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

1 0
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 3
21:45

كومو

جميع المباريات

سيراميكا كليوباترا يعلن انضمام لاعبه إلى النادي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

09:29 م 19/01/2026
    مروان عثمان (4)
    مروان عثمان (1)
    مروان عثمان (3)
    مروان عثمان (2)
    مروان عثمان لاعب سيراميكا ومنتخب مصر
    محمد صلاح يهدي قميصه إلى مروان عثمان
    مروان عثمان
    سيراميكا كليوباترا
    الظهور الأول لعمرو السولية مع سيراميكا كليوباترا
    تتويج سيراميكا كليوباترا بكأس عاصمة مصر
    تتويج سيراميكا كليوباترا بكأس عاصمة مصر

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، انتقال لاعبه مروان عثمان على سبيل الإعارة، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر سيراميكا عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للاعب وكتب: "لاعبنا مروان عثمان إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة، نتمنى لك كل التوفيق".

وظهر عثمان رفقة سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي، في 18 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن عثمان انضم إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر دون وجود بند أحقية الشراء. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أقرأ أيضًا:

"فقرات بدنية وفنية".. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيراميكا كليوباترا النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي مروان عثمان انضمام مروان عثمان للأهلي

