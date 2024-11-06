"تفوق أحمر".. تاريخ مواجهات الأهلي وزد في الدوري المصري الممتاز

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره زد غداً الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره زد غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وستكون هذه هى المواجهة الخامسة، التي تجمع بين الفريقين معاً معاً في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سبق أن تواجها معاً في 4 مباريات من قبل.

وشهدت مواجهات الفريقين معاً تفوقاً كبيراً للمارد الأحمر، حيث سبق أن تواجها معاً في 4 مباريات، تمكن الفريق من تحقيق الفوز في المواجهات الأربعة.

وكانت أول مواجهة تجمع بين الفريقين معاً في بطولة الدوري المصري الممتاز، بتاريخ 5 يناير 2020، تحت مسمى إف سي مصر، وانتهت لصالح المارد الأحمر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

والمواجهة الثانية بين الفريقين، تحت مسمى إف سي مصر أيضاً، كانت بتاريخ 23 سبتمبر 2020، وتمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

بالمسمى الجديد تقابلا الفريقين معاً في مواجهتين، الأولى بتاريخ 11 أبريل 2024، وحقق المارد الأحمر الفوز بنتيجة هدف دون مقابل، بينما كانت المواجهة الثانية بينهما بالمسمى الجديد في 11 أغسطس 2024 وانتهت لصالح المارد الأحمر، بهدفين دون مقابل.

ونجح لاعبو المارد الأحمر، في تسجيل 9 أهداف في مرمى فريق زد، فيما تلقت شباكه هدفين فقط.