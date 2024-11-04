فقرة خاصة ومحاضرة من جوميز للاعبي الزمالك استعدادا لسموحة

كتب- محمد خيري:

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل بدء الفقرة الفنية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز

وشرح المدير الفني بعض الجوانب الخططية للاعبين ومنحهم تعليمات خاصة قبل بدء الفقرة الفنية والتقسيمة.

وفي المقابل خاض لاعبي الفريق فقرة خاصة بالتسديد على المرمى خلال مران اليوم الاثنين، وقام اللاعبون بالتسديد على حراس المرمى من خارج منطقة الجزاء تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني لزيادة دقة التسديدات لدى الجميع.

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