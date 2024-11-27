رسميا.. عمر طلعت مصطفى رئيسا لاتحاد الجولف بالتزكية

القاهرة - مصراوي:

فاز عمر طلعت مصطفى رسميا برئاسة اتحاد الجولف بالتزكية للدورة الجديدة 2024 / 2028 .

كما فاز جميع المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية أيضا، وهم كلا من المهندس شريف فهمي وأحمد الشلقاني، والمهندس محمد أنور، والمهندس على صبري، والدكتور عمرو صالح، ومحمد وجدي وذلك بعد عدم تقدم مرشحين أخرين.

واعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الجولف فى اجتماعها فوز المرشحين السبعة بالتزكية ليتسلم مجلس الإدارة الجديد مهام عمله رسميا حتى عام 2028 .

وشهد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الجولف والذي ترأسه عضو مجلس الإدارة السابق عمر الطويل الموافقة على الميزانية واعتماد موازنة العام المالى الجديد 2024 / 2025 وخطة النشاط.

انعقدت الجمعية العمومية بحضور ممثلي الاندية الاعضاء ممثل نادى الجزيرة نائب رئيس النادى المهندس ايهاب لهيطة وممثل نادى سبورتنج عضو مجلس الإدارة دينا المناسترلى وممثل نادي جولف بالم هيلز ايهاب حسنى.

ومن جانبه وجه رئيس اتحاد الجولف عمر طلعت مصطفى الشكر إلى الجمعية العمومية على الثقة التى منحتها إلى مجلس الإدارة الجديد وأنها تكليف وليست تشريف.

كما وجه عمر طلعت مصطفى الشكر إلى مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس ايمن حسين ونائبه تيمور ابو الخير والاعضاء غسان قبانى وماهر وهيب والمهندس خالد الصيرفى ومحمد عطاالله وعمر الطويل على كل ما قدموه طوال الفترة الماضية.

أكد عمر طلعت مصطفى ان مجلس الادارة الجديد يحمل على عاتقه تحقيق طموحات كل أسرة الجولف فى مصر، والوصول بالجولف المصرى إلى ابعد مدى سواء على مستوى الرياضة أو السياحة.

وتابع؛ أن باب التعاون مفتوح مع الجميع بلا استثناء من أجل وضع الجولف المصرى فى المكانة التى يستحقها.