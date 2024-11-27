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"إيقاف وإصابة وعدم جاهزية".. 7 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة بلاك بولز

01:01 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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    مران فريق الزمالك
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    زياد الباسل مع الفريق الاول للزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    لاعبي الفريق الأول بالزمالك
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كتب- محمد خيري:

يفقد الفريق الأول لنادي الزمالك، لجهود عدد من اللاعبين، خلال مباراة اليوم أمام بلاك بولز الموزمبيقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

غياب 7 لاعبين عن الزمالك

ويغيب عن فريق الزمالك خلال مباراة اليوم أمام بلاك بولز، 7 لاعبين لأسباب مختلفة وهم:

-محمد شحاتة وناصر ماهر ومحمد السيد وأحمد حمدي للإصابة.

-محمد عبد الشافي لعدم الجاهزية.

-ناصر منسي ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” للإيقاف ثلاث مباريات.

ولم يعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين المختارة للمباراة، وفضل وضع السرية على الأسماء، في ظل استبعاد بعض اللاعبين أيضا لأسباب فنية.

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