"الأبيض يهدر التعادل".. ملخص شوط الزمالك وإنبي الثاني في الدوري المصري

تلقى نادي الزمالك خسارة مؤلمة أمام نظيره إنبي في المباراة المثيرة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد المقاولون العرب.

مع انطلاق الشوط، تصدى حارس إنبي عبد الرحمن سمير لعرضية من محمد إسماعيل داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 47، قبل أن يهدر خوان بيزيرا فرصة خطيرة بعد توغله وتسديده الكرة التي تصدى لها دفاع إنبي في الدقيقة 48.

واصل الزمالك ضغطه عبر نقلات على حدود منطقة الجزاء، وتصدى الدفاع لمحاولاته في الدقيقة 58، ثم جاءت عرضية من عبد الله السعيد إلى ناصر منسي لكنها مرت أمام الحارس في الدقيقة 59.

في المقابل، هاجم إنبي عن طريق ضربة حرة نفذها زياد كمال وتصدى لها الدفاع في الدقيقة 62 وتلتها فرصة خطيرة بعد تسديدة صبيحة على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل في الدقيقة 63.

وطالب إنبي بركلة جزاء بعد سقوط حامد عبد الله في الدقيقة 65، إلا أن الحكم لم يحتسب شيئاً.

وفي الدقيقة 68، تصدت العارضة لحظة حاسمة بعد كرة ركنية نفذها مهاب سامي، وارتدت من الحارس مهدي سليمان قبل متابعة وتسديدتين إضافيتين تصدى لهما الدفاع.

وفي الدقيقة 71، أهدر عماد ميهوب فرصة قوية بعد تسديدة مرت بجوار القائم.

واصل الزمالك ضغطه عبر محاولات توغل من ناصر منسي وعرضية من محمود بنتايج في الدقيقة 74، بينما أهدر إنبي فرصة بعد تسديدة من صلاح زايد في الدقيقة 78.

وبعدها، وصل الزمالك إلى فرص خطيرة عبر كرة طولية استلمها عدي الدباغ في الدقيقة 85 وتصدى دفاع إنبي لركنية نفذها عبد الله السعيد في الدقيقة 87، فيما مرت تسديدة قوية من كهربا بجوار المرمى في الدقيقة 91.

وعاد ناصر منسي لتضييع فرصة خطيرة في الدقيقة 95 بعد تصدي حارس إنبي، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك بعد سقوط عبد الله السعيد في الدقيقة 96.

وأكد صحتها بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 97، لكن حسام عبد المجيد أهدرها بعد اصطدام الكرة بالعارضة في الدقيقة 98، لتنتهي المباراة بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف.