أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، وصول قرابة 40 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن في أول شهرين من العام الجاري 2026.

وأفادت المنظمة في تقرير اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأنها "سجلت دخول 19 ألفا و337 مهاجراً من القرن الأفريقي إلى اليمن في شهر فبراير 2026".

وأضافت أن هذا يمثل" انخفاضاً بنسبة 9 بالمئة عن إجمالي المهاجرين الواصلين إلى اليمن في يناير البالغ عددهم 21 الفا و50 شخصا، ما يعني دخول نحو 40 ألف مهاجر خلال شهرين".

وأوضحت المنظمة أن عددا من المحافظات اليمنية استقبلت هؤلاء المهاجرين أبرزها أبين وتعز وشبوة.

ومؤخرا، شكت الحكومة اليمنية من تدفق كبير للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الأفريقي، لاسيما إثيوبيا، قائلة إن هؤلاء يشكلون عبئا إضافيا على البلاد التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.