نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية، الأربعاء، في تحديد وضبط 4 أشخاص، لاتهامهم باقتحام محل تجاري والتعدي على صاحبه وإتلاف محتوياته، وذلك عقب رصد مقطع فيديو للواقعة بمحافظة الشرقية.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن قيام سيدتين وشخصين باقتحام أحد المحال والتعدي على مالكه بـ سلاح أبيض بمحافظة الشرقية. وتبين بالفحص ورود بلاغ لقسم شرطة أول الزقازيق من صاحب محل بقالة بتضرره من (ربة منزل، وطالبة، وعاطلين) لقيامهم بالتعدي عليه بالسب والضرب بـ سلاح أبيض دون حدوث إصابات.

سلاح أبيض

وأسفرت التحريات أن الواقعة بدأت برغبة أحدهم في شراء منتج من المحل دون دفع قيمته، ولدى رفض المالك نشبت المشاجرة التي ظهرت في الفيديو، وقاموا خلالها باستخدام سلاح أبيض وإتلاف بعض محتويات المحل. ونجحت القوات في ضبط المشكو في حقهم في حينه، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض المستخدم في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.