إعلان

ضبط 4 أشخاص هاجموا محلاً تجارياً بالزقازيق بعد فيديو رصدهم بالشرقية

كتب : عاطف مراد

12:06 ص 12/03/2026

ضبط 4 أشخاص هاجموا محلاً تجارياً بالزقازيق بعد فيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية، الأربعاء، في تحديد وضبط 4 أشخاص، لاتهامهم باقتحام محل تجاري والتعدي على صاحبه وإتلاف محتوياته، وذلك عقب رصد مقطع فيديو للواقعة بمحافظة الشرقية.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن قيام سيدتين وشخصين باقتحام أحد المحال والتعدي على مالكه بـ سلاح أبيض بمحافظة الشرقية. وتبين بالفحص ورود بلاغ لقسم شرطة أول الزقازيق من صاحب محل بقالة بتضرره من (ربة منزل، وطالبة، وعاطلين) لقيامهم بالتعدي عليه بالسب والضرب بـ سلاح أبيض دون حدوث إصابات.

سلاح أبيض

وأسفرت التحريات أن الواقعة بدأت برغبة أحدهم في شراء منتج من المحل دون دفع قيمته، ولدى رفض المالك نشبت المشاجرة التي ظهرت في الفيديو، وقاموا خلالها باستخدام سلاح أبيض وإتلاف بعض محتويات المحل. ونجحت القوات في ضبط المشكو في حقهم في حينه، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض المستخدم في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الزقازيق سلاح أبيض فيديو الشرقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بدأت كلام معسول و انتهت بفضيحة و حكم رادع.. كيف أوقع "شيطان بولاق" ضحاياه
حوادث وقضايا

بدأت كلام معسول و انتهت بفضيحة و حكم رادع.. كيف أوقع "شيطان بولاق" ضحاياه
بعد منع ضياء العوضي.. نقابة الأطباء توجه الشكر لـ"الأعلى للإعلام"
أخبار مصر

بعد منع ضياء العوضي.. نقابة الأطباء توجه الشكر لـ"الأعلى للإعلام"
الخارجية الأمريكية: هجوم على مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد وإصابة 3 حراس
شئون عربية و دولية

الخارجية الأمريكية: هجوم على مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد وإصابة 3 حراس
"ترامب عارف طبعا".. توفيق عكاشة يوضح كيف استعدت أمريكا لأزمة النفط قبل
مصراوى TV

"ترامب عارف طبعا".. توفيق عكاشة يوضح كيف استعدت أمريكا لأزمة النفط قبل
"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي
رياضة محلية

"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان