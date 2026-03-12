كشف اللواء أ.ح. أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، عن دلالات التطورات الميدانية الأخيرة في لبنان، حيث قال أن مسمى عملية "العصف المأكول" الذي أعلنه حزب الله ليس جديداً، بل هو مصطلح قديم سبق واستخدمته إسرائيل منذ سنوات طويلة.

وأشار في سياق متصل إلى التصعيد الإيراني، موضحاً أن طهران وجهت ضربة بنحو 100 صاروخ أصابت أهدافاً داخل مناطق إسرائيلية خلال الساعات الماضية.

وفي لقاء له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أوضح "كبير" أن تركيز الاحتلال الإسرائيلي على استهداف جنوب لبنان يأتي لكونه يضم المراكز القيادية الأساسية والبنية التحتية لحزب الله.

وأضاف أن العمليات العسكرية العنيفة والقصف الجوي المكثف، خاصة على الضاحية الجنوبية، أدى إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص من مناطقهم في الجنوب.

وعلى الصعيد السياسي والعسكري الداخلي، ذكر "كبير" أنه كانت هناك خطة سابقة تم التنسيق لها بين السلطة الفلسطينية بقيادة "أبو مازن" ولبنان لنزع سلاح 15 فصيلاً بشكل تدريجي وديناميكي، إلا أن حزب الله رفض هذا القرار رسمياً في سبتمبر 2025.

كما أشار إلى أن الحكومة اللبنانية تبذل جهوداً لنزع السلاح، وهو الأمر الذي استغلته إسرائيل كذريعة لتكثيف قصفها، مؤكداً في الوقت ذاته أن حزب الله لا يزال يمتلك مخزوناً استراتيجياً من الأسلحة يستخدمه في استهداف العمق الإسرائيلي.

واختتم اللواء تصريحاته بوصف الموقف الإيراني الأخير تجاه سلطنة عمان بالـ"مأساوي"، حيث قال إن استهداف إيران لعمان، التي كانت تلعب دوراً محورياً في محاولات حل الأزمة، يعد تطوراً سلبياً في مسار الأحداث.