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وصول بعثة منتخب مصر للناشئين بعد تحقيق بطولة شمال إفريقيا (صور)

02:57 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
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كتب ـ محمد الميموني:


وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر للشباب بقيادة المدير الفني، أحمد الكأس، لمطار القاهرة الدولي بعد الفوز ببطولة شمال إفريقيا وتأهلهم إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.


واستقبل البعثة وفد من وزارة الشباب والرياضة لتقديم التهنئة للمنتخب بعد الفوز بالبطولة، حيث ترأس البعثة إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.


الجدير بالذكر أن منتخب الناشئين فاز على ليبيا بنتيجة 7ـ1 في المباراة التي أقيمت أول أمس السبت.

منتخب مصر للشباب بطولة شمال إفريقيا منتخب مصر للناشئين مطار القاهرة الدولي
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