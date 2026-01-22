مباريات الأمس
بيراميدز يكشف أرقام قمصان صفقاته الجديد وموقفهم من أفريقيا

كتب : نهي خورشيد

06:47 م 22/01/2026
    بيراميدز يعلن التعاقد مع ناصر ماهر (3)
    بيراميدز يعلن التعاقد مع ناصر ماهر (1)
    بيراميدز يعلن التعاقد مع ناصر ماهر (5)
    بيراميدز يعلن التعاقد مع ناصر ماهر (2)
    حامد حمدان (6)
    لقطات من تقديم حامد حمدان (2) (1)
    لقطات من تقديم حامد حمدان (1) (1)
    حامد حمدان (3)
    حامد حمدان (5)
    حامد حمدان (4)
    حامد حمدان (2)
    حامد حمدان (1)

كشف الكابتن أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز، عن إتمام النادي رسمياً إجراءات قيد الثنائي الجديد حامد حمدان وناصر ماهر في القائمتين المحلية والأفريقية، ليصبح اللاعبان مؤهلين للمشاركة مع الفريق في الاستحقاقات القارية.

وأوضح أحمد زاهر أن الدولي الفلسطيني حامد حمدان سيحمل القميص رقم 33 سواء في البطولات المحلية أو القارية، فيما تقرر أن يرتدي ناصر ماهر القميص رقم 27 مع الفريق في جميع المسابقات.

ويستعد بيراميدز لمواجهة مضيفه نهضة بركان المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على الملعب البلدي بمدينة بركان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

صفقات بيراميدز الجديدة بيراميدز حامد حمدان ناصر ماهر الزمالك دوري أبطال أفريقيا نهضة بركان

