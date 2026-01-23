مباريات الأمس
نجم الأهلي السابق يحدد متطلبات منتخب مصر قبل كأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

01:08 ص 23/01/2026

مران منتخب مصر (1) (1)

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن متطلبات منتخب مصر في المرحلة المقبلة، قبل خوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأوضح حنفي في تصريحات تلفزيونية أن محمد صلاح يمثل قيمة فنية كبيرة داخل صفوف المنتخب الوطني، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة البحث عن ظهير أيسر قادر على دعم الفريق قبل انطلاق منافسات المونديال.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أهمية ضم مروان حمدي مهاجم بيراميدز إلى صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة، نظراً لما يمتلكه من قدرات وإمكانات فنية مميزة يمكن أن تفيد الفريق هجومياً.

كما شدد حنفي على حاجة منتخب مصر للاعتماد على لاعب بمواصفات أكرم توفيق في المرحلة القادمة، معتبراً إياه عنصراً مهماً بفضل تعدد أدواره داخل الملعب وقدرته على شغل أكثر من مركز بكفاءة عالية.

