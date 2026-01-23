مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

كهرباء الإسماعيلية يحسم الجدل حول كهربا ومصير أوناجم

كتب : نهي خورشيد

01:04 ص 23/01/2026

محمود كهربا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى شريف عابدين المشرف على الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية، صحة الأنباء المتداولة بشأن دخول النادي في مفاوضات مع محمود عبد المنعم كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح عابدين في تصريحات تلفزيونية أن كهربا من الأسماء الكبيرة في الكرة المصرية، إلا أن إدارة النادي لم تتواصل معه بشكل رسمي

وأضاف أن المغربي محمد أوناجم مستمر ضمن صفوف الفريق، على الرغم من أنه يمر بظرف أسري طارئ في بلاده يستدعي سفره خلال الفترة الحالية، على أن يغادر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لحين انتهاء هذه الظروف وعودته مجدداً إلى الفريق.

وتطرق المشرف على الكرة إلى الفوز الذي حققه الفريق مؤخراً على حرس الحدود، مؤكداً أن الانتصار جاء في توقيت بالغ الأهمية ومنح الفريق ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري، مشدداً على الدور الكبير الذي لعبه المدير الفني رضا شحاتة في إعداد اللاعبين من الناحية النفسية.

وأشار عابدين إلى أن بداية مشوار كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز لم تكن سهلة، خاصة في ظل شعور بعض اللاعبين برهبة المنافسة في هذا المستوى، إلا أن الأداء تحسن تدريجياً مع مرور الجولات وظهور حالة من الانسجام داخل الملعب.

وأكد أن التعاقد مع رضا شحاتة لقيادة الفريق جاء بناءً على قناعة تامة بإمكاناته وخبراته الفنية، وليس قراراً عشوائياً موضحاً أن النتائج الإيجابية بدأت تعكس صحة هذا الاختيار.

واختتم شريف عابدين تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية يمنح ثقته الكاملة للجهاز الفني بقيادة رضا شحاتة، ويحرص على دعمه باستمرار، في إطار السعي لتحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الجاري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كهربا كهرباء الاسماعيلية محمود كهربا الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وصية صادمة.. البحراوي يلمح لاعتزال الغناء حزنًا على والدته
أخبار المحافظات

وصية صادمة.. البحراوي يلمح لاعتزال الغناء حزنًا على والدته
لاستبداله بـ4 لاعبين.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل كاسيميرو
رياضة عربية وعالمية

لاستبداله بـ4 لاعبين.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل كاسيميرو

طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"
أخبار المحافظات

طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"
"تفوق أحمر وبركات الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني
رياضة عربية وعالمية

"تفوق أحمر وبركات الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني
لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة
اقتصاد

لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة