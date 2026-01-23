كهرباء الإسماعيلية يحسم الجدل حول كهربا ومصير أوناجم

نفى شريف عابدين المشرف على الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية، صحة الأنباء المتداولة بشأن دخول النادي في مفاوضات مع محمود عبد المنعم كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح عابدين في تصريحات تلفزيونية أن كهربا من الأسماء الكبيرة في الكرة المصرية، إلا أن إدارة النادي لم تتواصل معه بشكل رسمي

وأضاف أن المغربي محمد أوناجم مستمر ضمن صفوف الفريق، على الرغم من أنه يمر بظرف أسري طارئ في بلاده يستدعي سفره خلال الفترة الحالية، على أن يغادر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لحين انتهاء هذه الظروف وعودته مجدداً إلى الفريق.

وتطرق المشرف على الكرة إلى الفوز الذي حققه الفريق مؤخراً على حرس الحدود، مؤكداً أن الانتصار جاء في توقيت بالغ الأهمية ومنح الفريق ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري، مشدداً على الدور الكبير الذي لعبه المدير الفني رضا شحاتة في إعداد اللاعبين من الناحية النفسية.

وأشار عابدين إلى أن بداية مشوار كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز لم تكن سهلة، خاصة في ظل شعور بعض اللاعبين برهبة المنافسة في هذا المستوى، إلا أن الأداء تحسن تدريجياً مع مرور الجولات وظهور حالة من الانسجام داخل الملعب.

وأكد أن التعاقد مع رضا شحاتة لقيادة الفريق جاء بناءً على قناعة تامة بإمكاناته وخبراته الفنية، وليس قراراً عشوائياً موضحاً أن النتائج الإيجابية بدأت تعكس صحة هذا الاختيار.

واختتم شريف عابدين تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية يمنح ثقته الكاملة للجهاز الفني بقيادة رضا شحاتة، ويحرص على دعمه باستمرار، في إطار السعي لتحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الجاري.