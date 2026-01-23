إعلان

"القابضة للكهرباء" تعلن عن فرص عمل جديدة

كتب : محمد صلاح

01:47 ص 23/01/2026

الشركة القابضة لكهرباء مصر

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن إتاحة عدد من فرص العمل الجديدة للمهندسين والفنيين للعمل بعدد من شركات الكهرباء التابعة لها.

وتشمل مجالات العمل المتاحة: جودة التغذية الكهربائية، تخطيط الشبكات، العدادات الذكية، وأمن المعلومات.

وتأتي هذه الفرص في إطار خطة القطاع لمواكبة التطور التكنولوجي، ورفع كفاءة الشبكات الكهربائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح لفترة محدودة، داعية الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى التواصل عبر الرسائل الخاصة للاستفسارات والحصول على مزيد من التفاصيل حول شروط التقديم وآلياته.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، استمرارها في فتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الشابة ودعم الطاقات المؤهلة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير قطاع الكهرباء المصري.

الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات الكهرباء فرص عمل للمهندسين

