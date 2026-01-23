تُباع بـ450 جنيهًا.. هل ترتفع أسعار اللحوم في رمضان؟

قال هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، إن سوق اللحوم في مصر يشهد استقرارًا ملحوظًا منذ نحو عامين، مشيرًا إلى أن الأسعار ثابتة نسبيًا والدولة اتخذت مؤخرًا حزمة إجراءات ساهمت في الحفاظ على هذا التوازن.

وأضاف "عبدالباسط"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن اللحوم البلدية تُباع في المحلات الخاصة بأسعار تتراوح بين 400 و450 جنيهًا للكيلو، وتُطرح في المجمعات الاستهلاكية بسعر 320 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الأسعار ستظل ثابتة حتى رمضان.

وتابع أن الاستهلاك تراجع بشكل عام بسبب حالة التضخم وارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن الإنتاج المحلي يصل إلى حوالي 198 ألف طن سنويًا، بينما تستورد مصر نحو 441 ألف طن لحوم مجمدة.

وأشار إلى أن الدولة تدخلت بقوة من خلال زراعة 350 ألف فدان أعلاف، وإنشاء محطتين لتسمين العجول بـ200 ألف رأس، بالإضافة إلى دعم التأمين على المواشي للفلاحين البسطاء.

وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت في توفير كميات كبيرة من اللحوم، مؤكدًا أن لا شح في السوق ولا زيادة متوقعة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بل إن المعروض كبير والمخزون كافٍ، مما يضمن استقرار السوق حتى في رمضان.

