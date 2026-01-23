إعلان

تُباع بـ450 جنيهًا.. هل ترتفع أسعار اللحوم في رمضان؟

كتب : حسن مرسي

02:23 ص 23/01/2026

اسعار اللحوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، إن سوق اللحوم في مصر يشهد استقرارًا ملحوظًا منذ نحو عامين، مشيرًا إلى أن الأسعار ثابتة نسبيًا والدولة اتخذت مؤخرًا حزمة إجراءات ساهمت في الحفاظ على هذا التوازن.

وأضاف "عبدالباسط"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن اللحوم البلدية تُباع في المحلات الخاصة بأسعار تتراوح بين 400 و450 جنيهًا للكيلو، وتُطرح في المجمعات الاستهلاكية بسعر 320 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الأسعار ستظل ثابتة حتى رمضان.

وتابع أن الاستهلاك تراجع بشكل عام بسبب حالة التضخم وارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن الإنتاج المحلي يصل إلى حوالي 198 ألف طن سنويًا، بينما تستورد مصر نحو 441 ألف طن لحوم مجمدة.

وأشار إلى أن الدولة تدخلت بقوة من خلال زراعة 350 ألف فدان أعلاف، وإنشاء محطتين لتسمين العجول بـ200 ألف رأس، بالإضافة إلى دعم التأمين على المواشي للفلاحين البسطاء.

وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت في توفير كميات كبيرة من اللحوم، مؤكدًا أن لا شح في السوق ولا زيادة متوقعة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بل إن المعروض كبير والمخزون كافٍ، مما يضمن استقرار السوق حتى في رمضان.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيثم عبدالباسط شعبة القصابين اللحوم اللحوم البلدية أسعار اللحوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد رفض الأهلي.. ديانج يهدد بالانتقال المجاني إلى فالنسيا.. ما القصة؟
رياضة محلية

بعد رفض الأهلي.. ديانج يهدد بالانتقال المجاني إلى فالنسيا.. ما القصة؟
توفيق عكاشة: تقسيم إيران وارد.. وترامب ينفذ خطة إدارة العالم
أخبار مصر

توفيق عكاشة: تقسيم إيران وارد.. وترامب ينفذ خطة إدارة العالم
خبيرة طاقة تكشف نصائح للتخلص من الطاقة السلبية .. فما هي ؟
علاقات

خبيرة طاقة تكشف نصائح للتخلص من الطاقة السلبية .. فما هي ؟
ترامب: لدينا أسطول ضخم يتجه نحو إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: لدينا أسطول ضخم يتجه نحو إيران
ترامب يكشف سبب "الكدمة" التي ظهرت عليه في دافوس
شئون عربية و دولية

ترامب يكشف سبب "الكدمة" التي ظهرت عليه في دافوس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة