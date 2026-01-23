مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

بعد رفض الأهلي.. ديانج يهدد بالانتقال المجاني إلى فالنسيا.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

01:09 ص 23/01/2026

أليو ديانج يغادر مع بعثة الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - نهى خورشيد

كشف الإعلامي جمال الغندور، نقلاً عن مصدر داخل النادي الأهلي كواليس العرض المقدم من نادي فالنسيا الإسباني للتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح المصدر في تصريحات تلفزيونية أن فالنسيا تقدم بعرض مالي بلغت قيمته 300 ألف دولار، مع إبداء ديانج استعداده لتحمل جزء من المقابل المادي يتراوح بين 200 و300 ألف دولار، في محاولة لرفع القيمة الإجمالية للعرض بما يخدم مصلحة النادي الأهلي.

وأشار إلى أن اللاعب وافق لاحقاً على زيادة المقابل المادي ليصل إلى ما بين 500 و600 ألف دولار، بعد رفض الأهلي العرض الأول، إلا أن العرض الإسباني لم يتضمن أي بنود تتعلق بنسبة من إعادة البيع أو مزايا مستقبلية لصالح القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن أليو ديانج يبدي رغبة قوية في الرحيل وخوض تجربة الاحتراف في الدوري الإسباني، مؤكداً أن اللاعب أخطر إدارة الأهلي بنيته التوقيع لفالنسيا خلال شهر يناير الجاري، في حال استمرار رفض رحيله خلال الميركاتو الشتوي، على أن ينتقل إلى النادي الإسباني مجاناً مع نهاية الموسم الحالي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ديانج الأهلي أليو ديانج فالنسيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة الهواتف بـ5 آلاف جنيه
أخبار مصر

متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة الهواتف بـ5 آلاف جنيه

توفيق عكاشة: تقسيم إيران وارد.. وترامب ينفذ خطة إدارة العالم
أخبار مصر

توفيق عكاشة: تقسيم إيران وارد.. وترامب ينفذ خطة إدارة العالم
وصية صادمة.. البحراوي يلمح لاعتزال الغناء حزنًا على والدته
أخبار المحافظات

وصية صادمة.. البحراوي يلمح لاعتزال الغناء حزنًا على والدته
حدث بالفن| فنانة تنجو من حادث وتفاصيل حالة عبدالعزيز مخيون الصحية
زووم

حدث بالفن| فنانة تنجو من حادث وتفاصيل حالة عبدالعزيز مخيون الصحية
"اتصالات النواب": جلسة لمناقشة إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
أخبار مصر

"اتصالات النواب": جلسة لمناقشة إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة