بعد رفض الأهلي.. ديانج يهدد بالانتقال المجاني إلى فالنسيا.. ما القصة؟

كتب - نهى خورشيد

كشف الإعلامي جمال الغندور، نقلاً عن مصدر داخل النادي الأهلي كواليس العرض المقدم من نادي فالنسيا الإسباني للتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح المصدر في تصريحات تلفزيونية أن فالنسيا تقدم بعرض مالي بلغت قيمته 300 ألف دولار، مع إبداء ديانج استعداده لتحمل جزء من المقابل المادي يتراوح بين 200 و300 ألف دولار، في محاولة لرفع القيمة الإجمالية للعرض بما يخدم مصلحة النادي الأهلي.

وأشار إلى أن اللاعب وافق لاحقاً على زيادة المقابل المادي ليصل إلى ما بين 500 و600 ألف دولار، بعد رفض الأهلي العرض الأول، إلا أن العرض الإسباني لم يتضمن أي بنود تتعلق بنسبة من إعادة البيع أو مزايا مستقبلية لصالح القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن أليو ديانج يبدي رغبة قوية في الرحيل وخوض تجربة الاحتراف في الدوري الإسباني، مؤكداً أن اللاعب أخطر إدارة الأهلي بنيته التوقيع لفالنسيا خلال شهر يناير الجاري، في حال استمرار رفض رحيله خلال الميركاتو الشتوي، على أن ينتقل إلى النادي الإسباني مجاناً مع نهاية الموسم الحالي.