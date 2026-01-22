يلتحق بالبعثة في المغرب.. بيراميدز يعلن ضم ناصر ماهر

قد يظهر في الإياب.. الغندور يكشف موقف صفقات الأهلي الجديدة من مواجهة يانج

أعلن نادي بيراميدز، التعاقد مع ناصر ماهر لاعب الزمالك، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال بيراميدز في بيان رسمي: "في إطار خطة النادي لدعم فريق الكرة بأفضل اللاعبين في مختلف المراكز في ظل الارتباطات العديدة محليا وقاريا، تم التعاقد مع لاعب الوسط ناصر ماهر".

والتحق ناصر ماهر ببعثة نادي بيراميدز في المغرب، استعدادا لمواجهة نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا بعد قيده محليا وقاريا.