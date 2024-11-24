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نجم الزمالك السابق: الخسارة من المصري مستحقة وهذا الثلاثي لا يصلح

11:36 ص الأحد 24 نوفمبر 2024
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    مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي
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    مباراة الزمالك أمام المصري
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    الزمالك والمصري البورسعيدي
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    الزمالك والمصري البورسعيدي_1
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    جماهير الزمالك تدعم محمد طارق
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    المصري ضد الزمالك
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    مباراة الزمالك أمام المصري
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    مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي
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    جماهير الزمالك تدعم محمد طارق من المدرجات
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    جماهير الزمالك تدعم محمد طارق
  • عرض 12 صورة
    الزمالك والمصري البورسعيدي
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كتب- محمد خيري:

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن خسارة الفريق الأبيض أمام المصري البورسعيدي أمس السبت بهدف دون رد، في بطولة الدوري المصري الممتاز، مستحقة.

أوضح "صلاح" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور: "هناك لاعبين في الزمالك لا يستحقون ارتداء قميص نادي الزمالك، منهم مصطفى شلبي وميشالاك وزياد كمال، مستواهم ليس على قدر القميص الأبيض".

وأضاف: "الزمالك يستحق الخسارة أمام المصري، والأبيض لم يقدم أداء جيد وسكواد الفريق الحالي ضعيف للغاية، ولا يستطيع المنافسة على البطولات".

وأتم تصريحاته: "جوميز المدير الفني للزمالك أخطأ في الدفع بشيكابالا أساسيا في بداية اللقاء، خاصة وأن اللاعب تعرض للإصابة بسبب الاندفاع البدني في بداية المباراة".

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