نجم الزمالك السابق: الخسارة من المصري مستحقة وهذا الثلاثي لا يصلح

"كارثة لو جوميز موافق".. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق بعد الخسارة

كتب- محمد خيري:

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن خسارة الفريق الأبيض أمام المصري البورسعيدي أمس السبت بهدف دون رد، في بطولة الدوري المصري الممتاز، مستحقة.

أوضح "صلاح" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور: "هناك لاعبين في الزمالك لا يستحقون ارتداء قميص نادي الزمالك، منهم مصطفى شلبي وميشالاك وزياد كمال، مستواهم ليس على قدر القميص الأبيض".

وأضاف: "الزمالك يستحق الخسارة أمام المصري، والأبيض لم يقدم أداء جيد وسكواد الفريق الحالي ضعيف للغاية، ولا يستطيع المنافسة على البطولات".

وأتم تصريحاته: "جوميز المدير الفني للزمالك أخطأ في الدفع بشيكابالا أساسيا في بداية اللقاء، خاصة وأن اللاعب تعرض للإصابة بسبب الاندفاع البدني في بداية المباراة".

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"كارثة لو جوميز موافق".. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق بعد الخسارة