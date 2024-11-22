أحمد بلال يثير الجدل: لماذا يضم الزمالك رديف الأهلي دائما؟

"بينهم مهاجم الفريق".. غيابات الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري

كتب - محمد خيري:

أثار أحمد بلال نجم الأهلي السابق، الجدل بشأن تفاوض نادي الزمالك مع لاعبي الأهلي السابقين، بعضهم مستواه متواضع.

وقال أحمد بلال في تصريحات عبر قناة "etc”: "لماذا يضم الزمالك دائما عناصر من رديف الأهلي؟، هناك لاعبين ترحل لسوء مستواهم، ونجد الزمالك يفاوضهم بشكل غريب".

وأضاف: "هل الزمالك سيكون قادر على التجديد لزيزو بالأرقام المتداولة، وهل سيتم توزيع الميزانية على 3 لاعبين مثلا؟!، الزمالك ميزانيته مثلا 400 مليون في الموسم، ولاعب واحد فقط يريد 100 مليون، بينما لاعب أساسي بجواره يتقاضى 7 مليون، بالتأكيد هناك فوارق ولكن ليس لهذه الدرجة".

وأتم: "الأهلي سوف يفوز على الاتحاد السكندري بنسبة كبيرة، ومن الممكن انتهاء لقاء الزمالك والمصري بالتعادل".