لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

- -
21:30

أوجسبورج

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

تولوز

جميع المباريات

إعلان

أحمد بلال يثير الجدل: لماذا يضم الزمالك رديف الأهلي دائما؟

07:42 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    المحلل الرياضي أحمد بلال (3)
  • عرض 14 صورة
    أحمد بلال لاعب الأهلي السابق (2)
  • عرض 14 صورة
    أحمد بلال لاعب الأهلي السابق (1)
  • عرض 14 صورة
    أحمد بلال لاعب الأهلي السابق (4)
  • عرض 14 صورة
    أحمد بلال لاعب الأهلي السابق (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    أحمد بلال لاعب الأهلي السابق (3)
  • عرض 14 صورة
    المحلل الرياضي أحمد بلال (3)
  • عرض 14 صورة
    المحلل الرياضي أحمد بلال
  • عرض 14 صورة
    المحلل الرياضي أحمد بلال (2)
  • عرض 14 صورة
    أحمد بلال
  • عرض 14 صورة
    المحلل الرياضي أحمد بلال (2) (1)
  • عرض 14 صورة
    احمد بلال
  • عرض 14 صورة
    أحمد بلال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد خيري:

أثار أحمد بلال نجم الأهلي السابق، الجدل بشأن تفاوض نادي الزمالك مع لاعبي الأهلي السابقين، بعضهم مستواه متواضع.

وقال أحمد بلال في تصريحات عبر قناة "etc”: "لماذا يضم الزمالك دائما عناصر من رديف الأهلي؟، هناك لاعبين ترحل لسوء مستواهم، ونجد الزمالك يفاوضهم بشكل غريب".

وأضاف: "هل الزمالك سيكون قادر على التجديد لزيزو بالأرقام المتداولة، وهل سيتم توزيع الميزانية على 3 لاعبين مثلا؟!، الزمالك ميزانيته مثلا 400 مليون في الموسم، ولاعب واحد فقط يريد 100 مليون، بينما لاعب أساسي بجواره يتقاضى 7 مليون، بالتأكيد هناك فوارق ولكن ليس لهذه الدرجة".

وأتم: "الأهلي سوف يفوز على الاتحاد السكندري بنسبة كبيرة، ومن الممكن انتهاء لقاء الزمالك والمصري بالتعادل".

أحمد بلال أحمد بلال لاعب الأهلي السابق نادي الزمالك النادي الأهلي الأهلي والاتحاد السكندري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"يوم أسود".. أول تعليق من نتنياهو على قرار اعتقاله من الجنائية الدولية
أوروبا تؤيد وإسرائيل تندب.. كيف استقبل العالم قرار اعتقال نتنياهو وجالانت؟
ما التخصصات المتاح لها التقدم للتدريس بالحصة في الأزهر؟
قفص الجنائية الدولية.. غزة تحاصر إسرائيل– تغطية خاصة