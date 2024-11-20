حادث سيارة واعتداء على فرد أمن...كيف انتهت أزمة ثنائي الأهلي والزمالك؟ (صور)

كتب - يوسف محمد:

أنهى التصالح الأزمات التي تعرض لها ثنائي الأهلي والزمالك، أحمد فتوح وإمام عاشور، خلال الفترة الماضية والتي وصلت إلى ساحات القضاء.

وشهد الأربعاء، انتهاء أزمة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، الخاصة بدخول نجم الأهلي في مشاجرة مع حارس الأمن، في أحد المولات بالشيخ زايد، في يونيو الماضي.

وأزمة إمام عاشور وفرد الأمن، لم تقف عند المشاجرة داخل المول فقط، بل أن الأمر وصل إلى ساحات القضاء، بعدما تم الحكم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر، فى اتهامه بالتعدى عليه.

وكانت أزمة إمام عاشور، بدأت منذ شهر يونيو الماضي، حينما أدعى فرد أمن أن لاعب الأهلي قام بالاعتداء عليه، يوم 20 يونيو الماضي، بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً من زوجته تخبره بقيام أحد الأشخاص بمضايقتها لفظيًا داخل قاعة السينما في المول.

وكانت أول جلسات المحاكمة يوم 5 أكتوبر الجاري، وتم تأجيل محاكمة اللاعب إمام عاشور، حتى يوم 10 أكتوبر الجاري.

وفي جلسة 10 نوفمبر، قضت محكمة جنح الشيخ زايد ببراءة إمام عاشور، بعد قبول الطعن على حكم براءة اللاعب، وتم عقد جلسة يوم 12 نوفمبر الجاري، التي صدر فيها قرار جديد بحبس اللاعب لمدة 6 أشهر.

ويوم 14 نوفمبر الجاري، أعلن علي فايز محامي الأخير، الصلح بينهما في وجود والد اللاعب وحصول فرد الأمن على حقه الأدبي والتعويض المتفق عليه بينهما.

وقررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد اليوم الأربعاء، بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية في واقعة اتهام اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي، والتي حكم عليه بالحبس فيها لمدة 6 أشهر بتهمة التعدي، بعد الصلح بين الثنائي.

وعلى الجانب الآخر، لعب الصلح عاملا مهما في إنهاء أزمة اللاعب أحمد فتوح، بعد اتهامه بدهس أحد الأشخاص بسيارته، وهو تحت تأثير المواد المخدرة.

وبدأت أزمة نجم الزمالك، يوم 11 أغسطس الماضي، خلال عودة اللاعب من الساحل الشمالي رفقة زميله بالفريق محمد صبحي في سيارة الأول، ليصدم اللاعب بسيارته أحد الأشخاص "أمين شرطة"، يدعى أحمد السيد الشوبكي وكان فتوح هو من يقود السيارة، لتقوم قوات الأمن بإلقاء القبض على اللاعب وتحويله إلى قسم العلمين.

وعقدت أول الجلسات الخاصة باللاعب يوم 19 أغسطس الماضي، لتقرر محكمة جنايات مطروح تأجيل الجلسة إلى يوم 16 سبتمبر الماضي مع استمرار حبس فتوح، بينما عقدت يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر الماضي الجلسة الثانية للاعب، والتي تم تأجيلها لجلسة 22 أكتوبر الماضي، يتم إخلاء سبيله مقابل دفع كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وتم عقد التصالح بين نجم الزمالك أحمد فتوح وأسرة المجني عليه الراحل أحمد السيد الشوبكي وتأجيل محكمة اللاعب لليوم السبت الموافق 16 نوفمبر الجاري.

وقضت محكمة جنايات مطروح، يوم السبت الموافق 16 نوفمبر الجاري، بمعاقبة لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى سحب رخصة القيادة الخاصة باللاعب.

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