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صحفي فلسطيني يكشف حقيقة إصابة وسام أبو علي.. وأزمة لاعب الزمالك

12:08 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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  • عرض 7 صورة
    عطا جابر لاعب منتخب فلسطين
  • عرض 7 صورة
    عطا جابر لاعب منتخب فلسطين
  • عرض 7 صورة
    عمر فرج
  • عرض 7 صورة
    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة
  • عرض 7 صورة
    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة
  • عرض 7 صورة
    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة
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كتب- محمد خيري:

كشف محمد عراقي، الصحفي الفلسطيني، حقيقة تعرض وسام أبو علي، لاعب فريق الأهلي، للإصابة مع المنتخب، وأزمة زميله عمر فرج مع نادي الزمالك.

قال "عراقي"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر القناة الأولى المصرية: "وسام أبو علي يعاني بالفعل من كدمة في الركبة بعد لقاء عمان، وليس صحيح ما تردد بشأن افتعاله أزمة".

أكمل: "الجهاز الطبي للنادي الأهلي تواصل مع الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين وهناك أشعة خضع لها بالفعل وسام، من أجل الوقوف على مدى إصابته ومدة الغياب".

أكمل: "عمر فرج لاعب الزمالك يعاني من عدم المشاركة، حين كان في الدوري السويدي كان يلعب أساسيا ويسجل أهدافا، لكن في الزمالك قد لا يشارك بصفة أساسية وهي الأزمة التي يواجهها".

وأتم تصريحاته: "عمر فرج يعاني لعدم حصوله على دقائق كافية في الزمالك مثلما يحدث في منتخب فلسطين حاليا".

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الأهلي منتخب فلسطين الزمالك عمر فرج وسام أبو علي
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