"يتخطى 67 مليون جنيه".. تسريب عقد ناصر منسي مع الزمالك (مستندات)

كتب- محمد خيري:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب عقد ناصر منسي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، الذي يمتد لمدة خمس مواسم.

وانتقل ناصر منسي للزمالك في شهر يناير قبل الماضي ضمن 3 صفقات شتوية أبرمها مسؤولو القلعة البيضاء، أظهر عقده المُسرب أنه يحصل على 8 ملايين جنيه في الموسم الأول

ويمتد عقد ناصر منسي لـ 5 مواسم، حيث يحصل على أعلى فئات الفريق الأبيض حاليا، تصل إلى 67 مليون جنيه موزعة على العقد كامل.

ويحصل ناصر منسي، على مبلغ 8 ملايين في الموسم الأول، ويحصل في الموسمين الثاني والثالث على 13 مليون، بينما في الموسمين الرابع والخامس يصل عقده لـ 15 مليون.

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