الأمن يحدد عدد جماهير الأهلي في مواجهة أستاد أبيدجام بدوري الأبطال

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كتب- مصراوي:

تلقى النادي الأهلي، مخاطبات أمنية، خلال الساعات الماضية، بشأن تحديد أعداد الجماهير، في مواجهة استاد أبيدجام الإيفواري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي، استاد أبيدجام الإيفواري، يوم 26 نوفمبر الحالي، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن الجهات الأمنية، حددت عدد 30 ألف مشجع، لحضور مباراة الأحمر واستاد أبيدجام، على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح المصدر، أنه سيتم طرح التذاكر، على الجماهير قبل المباراة بعدد من الأيام، عن طريق شركة تذكرتي كما هو متبع في المباريات الماضية.

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