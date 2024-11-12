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مرموش يشارك متابعيه بـ3 صور من وصوله إلى معسكر الفراعنة

11:10 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 3 صورة
    عمر مرموش
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كتبت - نهى خورشيد

شارك عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني متابعيه بصور من وصوله إلى معسكر الفراعنة المقام حالياً استعداداً لمواجهة كاب فيردي وبوتسوانا.

ونشر مرموش عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور من وصوله المعسكر مع تعليق:" علم مصر وقلب".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي مساء الجمعة المقبل على ملعب الوطني وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم.

عمر مرموش مرموش يصل إلى معسكر الفراعنة انستجرام عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت
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