"منحه الخطيب درع الأهلي".. من هو الطفل نجاتي أسامة محمد الذي تم استقباله في التتش؟

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كتب ـ يوسف محمد:

لفت الطفل نجاتي أسامة محمد الانظار إليه بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، بعدما ظهر في فيديو قبل مباراة الأهلي والعين الإماراتي، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، وهو يقود الجماهير داخل الأتوبيس الذى يقل الجماهير من محافظة القليوبية إلى القاهرة لمتابعة المباراة.

وظهر نجاتي في الفيديو وهو يقود الجماهير داخل الأتوبيس للغناء والتشجيع بدرجة عالية من الحماس، قبل الوصول إلى ستاد "القاهرة الدولي"، لمتابعة المباراة.

وبعد انتشار الفيديو بشكل كبير، قام مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بتوجيه الدعوة إلى نجاتي لزيارة مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وكان في استقبال نجاتي داخل مقر النادي في الجزيرة، رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وقام بمنحه درع وقميص النادي الأهلي.

من هو الطفل نجاتي أسامة محمد؟

يبلغ نجاتي من العمر 12 عاماً.

ويدرس نجاتي في الصف السادس الأزهرى.

وعلى الرغم من صغر سن نجاتي إلا أنه يحفظ 15 جزءا من القرآن الكريم.

وكشف أسامة عبد الباري، والد نجاتي في وقت سابق أن نجله ولد كفيفاً.

وبدأ نجاتي في متابعة مباريات الأهلي، منذ أن كان عمره 6 سنوات وكان يجاور والده خلال متابعة المباريات ليملأ حب الأهلي قلبه.

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