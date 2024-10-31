مصدر يكشف لمصراوي موقف ثلاثي الأهلي المصاب قبل مواجهة سيراميكا بالدوري

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب - مراسل مصراوى:

كشف مصدر داخل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل الإصابات التي تعرض لها ثلاثي الفريق خلال مباراة العين الإماراتي الماضية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إمام عاشور يعاني من إجهاد عضلي بسيط، فيما يعاني ياسر إبراهيم لاعب الفريق من إصابة في الحوض".

وأضاف: "أشرف داري تعرض لإصابة في كاحل القدم، خلال مباراة الفريق الماضية أمام العين".

واختتم المصدر تصريحاته: "أن الثلاثي سيخضعون لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد موقفهم من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويذكر أن الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الثلاثاء الماضي، على ستاد القاهرة الدولي.

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