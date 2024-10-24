موعد وصول الزمالك لملعب محمد بن زايد لمواجهة الأهلي

كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التحرك إلى ستاد محمد بن زايد في أبوظبي في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت القاهرة، استعداداً لخوض مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

وألقى المدير الفني البرتغالي محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، الثانية عشرة والنصف بتوقيت مصر، قبل خوض مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي في التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت مصر، باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي .

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