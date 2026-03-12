إعلان

إيران: سنحرق نفط وغاز المنطقة إذا هوجمت البنية التحتية الإيرانية

كتب : عبدالله محمود

10:57 م 12/03/2026

إبراهيم ذو الفقاري

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، إن إيران ستحرق نفط وغاز المنطقة إذا تعرضت البنية التحتية للطاقة والموانئ الإيرانية لهجوم.

القوات الإيرانية تضرب قواعد أمريكية

وأضاف ذو الفقاري، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن القوات الإيرانية ضربت قواعد أمريكية في المنطقة وتل أبيب بقواتها الصاروخية.

البحرية الإيرانية تستهدف مقر الأسطول الخامس الأمريكي

وأوضح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني أن القوات البحرية الإيرانية استهدفت مقر الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ ومسيرات.

وأشار إلى أن انعدام الأمن في الخليج ومضيق هرمز يأتي بسبب بالاعتداءات الأمريكية في المنطقة، مؤكدا مجددا أن إيران ستحرق نفط وغاز المنطقة إذا هوجمت البنية التحتية للطاقة والموانئ الإيرانية.

