أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، تنفيذ الموجة الـ42 من عملية الوعد الصادق 4 ضد الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

وقال المتحدث العسكري الإيراني، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أنهم استخدموا في الموجة الـ42 طائرات مسيّرة وصواريخ "فتاح وخيبر شكن و"قدر وعماد".

وأضاف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، أن العمليات العسكرية ستتواصل بقوة ضد الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

وأكد المتحدث العسكري الإيراني، أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا، مشيرا إلى أن العمليات ستستمر بقوة.