كتبت - نهى خورشيد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن موقف الثلاثي مصطفى شلبي، نبيل عماد دونجا ومدير الكرة عبد الواحد السيد، في دولة الإمارات، بعد واقعة مباراة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن مسؤولي نادي الزمالك لم يتلقوا أي خطاب رسمي بخصوص تقديم جلسة اللاعبين.

وأوضح المصدر أن الإدارة تسعى لحل الأمور بشكل غير رسمي لتجنب التعقيدات، مشيراً إلى أن اللاعبين في وضع جيد، وأن الخلافات التي حدثت في المباراة كانت مجرد "نرفزة ملعب" وستنتهي قريباً.