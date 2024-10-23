مصراوي يكشف كيف يفكر كولر لمباراة نهائي كأس السوبر المصري

كتب - مراسل مصراوي:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة نظيره الزمالك غداً، في إطار نهائي كأس السوبر المصري.

وسمح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران الجماعي للفريق، طبقاً لما تنص عليه اللوائح.

وكشف مراسل مصراوي، أن ثلاثي الفريق وسام أبو علي، عمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة، شاركوا في المران الجماعي للفريق بشكل طبيعي، فيما واصل الثنائي خالد عبدالفتاح وأشرف داري، برنامجهما التأهيلي للتخلص من الإصابة، حيث يعاني عبد الفتاح من شد عضلي، بينما يغيب أشرف داري بسبب وجود ورم في كاحل القدم.

وقام المدير الفني مارسيل كولر، بتحفيظ لاعبيه خطة اللعب الخاصة بالمباراة، حيث تم عقد ثلاثة محاضرات بالفيديو مع اللاعبين، قام خلالهم بعرض بعض اللقطات الخاصة بنادي الزمالك، خلال مباراة بيراميدز في نصف النهائي، بالإضافة إلى مباراة نهائي السوبر الأفريقي الأخيرة.

وأكد مارسيل كولر للاعبيه، على أن جماهير النادي الأهلي لا تتحمل خسارة بطولة أخرى من الغريم التقليدي.

وطبقاً للمحاضرات السويسري مع لاعبيه، فأنه لا يفضل الدفع بالفلسطيني وسام أبو علي بشكل أساسي، منذ بداية المباراة، لسببين، الأول تألق طاهر محمد طاهر خلال مباراة سيراميكا في نصف النهائي، والثاني خوفاً من تجدد إصابته في العضلة الضامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره نادي الزمالك، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في الإمارات.

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