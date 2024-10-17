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"حالة غضب عارمة": نجم الزمالك السابق يحذر الأهلي قبل مواجهة سيراميكا

03:26 م الخميس 17 أكتوبر 2024
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كتب- محمد خيري:

تحدث بشير التابعي نجم الزمالك السابق، عن صعوبة مواجهة الأهلي، أمام سيراميكا في قبل نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقرر لها يوم الأحد المقبلة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال بشير التابعي في تصريحات تلفزيونية: "مستوى الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، وعدم حصوله على ركلة ركنية، لو استمر سيخسر أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري".

وأضاف: "أنا مع قرار محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي في فرض الالتزام والانضباط على لاعبي الفريق، بالإضافة إلى التفكير في منح اللاعبين رواتب وفقًا للجهد المبذول والحصول على البطولات".

وأكمل: "خسارة الأهلي السوبر الإفريقي تسببت في حالة غضب عارمة وهناك حالة من الحزن، وانفجر بركان غضب، وهناك حالة شحن كثيرة، وخصوصا أن البطولة خسرها الأهلي أمام الزمالك للمرة الثانية، والفريق كان يحتاج لتلك البطولة".

وأتم: "مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري، ستكون حرب كروية بينهما".

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