فانتازي.. انخفاض سعر 5 لاعبين اليوم

شهد اليوم انخفاض سعر 5 لاعبين، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 5 سبتمبر أغسطس 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

يونس إمري كوناك (برينتفورد) 4.4 مليون جنيه إسترليني

جاك هينشيلوود (برايتون) 5.3 مليون جنيه إسترليني

ليام ديلاب (تشيلسي) 6.3 مليون جنيه إسترليني

كالفن رامزي (ليفربول) 3.9 مليون جنيه إسترليني

نيكلاس فولكروج (وست هام) 5.8 مليون جنيه إسترليني