فانتازي.. انخفاض سعر 20 لاعبا بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

شهد اليوم السبت انخفاض سعر 20 لاعبا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جايدون أنتوني (بيرنلي) 5.6 مليون جنيه إسترليني

جاك جريليش (إيفرتون) 6.9 مليون جنيه إسترليني

محمد كودوس (توتنهام) 6.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كريستيان نورجارد (أرسنال) 5.3 مليون جنيه إسترليني

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.7 مليون جنيه إسترليني

يان بول فان هيك (برايتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

أرماندو بروجا (بيرنلي) 5.3 مليون جنيه إسترليني

روبرت سانشيز (تشيلسي) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ريو كاردينيس (كريستال بالاس) 4.4 مليون جنيه إسترليني

مارك ترافرز (إيفرتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

جويل بيروي (ليدز) 5.2 مليون جنيه إسترليني

كودي جاكبو (ليفربول) 7.6 مليون جنيه إسترليني

أندرو روبرتسون (ليفربول) 5.8 مليون جنيه إسترليني

فريدي وودمان (ليفربول) 3.9 مليون جنيه إسترليني

نيكو جونزاليس (مان سيتي) 5.9 مليون جنيه إسترليني

جيمس ترافورد (مان سيتي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنجهام فورست) 5.4 مليون جنيه إسترليني

نيكو ويليامز ( نوتنجهام فورست) 4.9 مليون جنيه إسترليني

أنتوني كينسكي (توتنهام) 3.9 مليون جنيه إسترليني

سيمون أدينجرا (سندرلاند) 5.3 مليون جنيه إسترليني

مارشال مونيتسي (ولفرهامبتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

جان ريكنر بيليجارد (ولفرهامبتون) 5.3 مليون جنيه إسترليني

ألفي بوند (ولفرهامبتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني