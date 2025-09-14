مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

- -
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 0
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. انخفاض سعر عمر مرموش اليوم

05:57 م الأحد 14 سبتمبر 2025

عمر مرموش مع السيتي (1)_1

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انخفض سعر لاعب مانشستر سيتي، عمر مرموش، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أنطوان سيمينيو (بورنموث) 7.5 مليون إسترليني

مارك كوكوريلا (تشيلسي) 6.2 مليون إسترليني

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.6 مليون إسترليني

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 6.1 مليون إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ويليام ساليبا (أرسنال) 6 مليون إسترليني

لويس سكيلي (أرسنال) 5.3 مليون إسترليني

دونييل مالين (أستون فيلا) 5.2 مليون إسترليني

أمادو أونانا (أستون فيلا) 4.9 مليون إسترليني

كريستوفر أجير (برينتفورد) 4.4 مليون إسترليني

فاكوندو بونانوتي (تشيلسي) 4.8 مليون إسترليني

ماكس وايس (بيرنلي) 4.4 مليون إسترليني

دوايت ماكنيل (إيفرتون) 5.7 مليون إسترليني

ثيرنو باري (إيفرتون) 5.8 مليون إسترليني

جاك هاريسون (ليدز) 5.3 مليون إسترليني

إيليا جرويف (ليدز) 4.9 مليون إسترليني

جويل بيروي (ليدز) 5.3 مليون إسترليني

إندو واتارو (ليفربول) 4.9 مليون إسترليني

عمر مرموش (مانشستر سيتي) 8.3 مليون إسترليني

تايلر فريدريكسون (مانشستر يونايتد) 3.9 مليون إسترليني

تيريل مالاسيا (مانشستر يونايتد) 3.9 مليون إسترليني

سيكو كوني (مانشستر يونايتد) 4.4 مليون إسترليني

إميل كرافث (نيوكاسل) 4.4 مليون إسترليني

كريس وود (نوتنجهام فورست) 7.6 مليون إسترليني

إيجور جيسوس (نوتنجهام فورست) 5.8 مليون إسترليني

تايو أونيي (نوتنجهام فورست) 5.3 مليون إسترليني

هوجو بوينو (ولفرهامبتون) 4.4 مليون إسترليني

جوريل هاتو (تشيلسي) 4.8 مليون إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مرموش فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام