فانتازي.. انخفاض سعر عمر مرموش اليوم

كتب - محمد القرش:

انخفض سعر لاعب مانشستر سيتي، عمر مرموش، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أنطوان سيمينيو (بورنموث) 7.5 مليون إسترليني

مارك كوكوريلا (تشيلسي) 6.2 مليون إسترليني

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.6 مليون إسترليني

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 6.1 مليون إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ويليام ساليبا (أرسنال) 6 مليون إسترليني

لويس سكيلي (أرسنال) 5.3 مليون إسترليني

دونييل مالين (أستون فيلا) 5.2 مليون إسترليني

أمادو أونانا (أستون فيلا) 4.9 مليون إسترليني

كريستوفر أجير (برينتفورد) 4.4 مليون إسترليني

فاكوندو بونانوتي (تشيلسي) 4.8 مليون إسترليني

ماكس وايس (بيرنلي) 4.4 مليون إسترليني

دوايت ماكنيل (إيفرتون) 5.7 مليون إسترليني

ثيرنو باري (إيفرتون) 5.8 مليون إسترليني

جاك هاريسون (ليدز) 5.3 مليون إسترليني

إيليا جرويف (ليدز) 4.9 مليون إسترليني

جويل بيروي (ليدز) 5.3 مليون إسترليني

إندو واتارو (ليفربول) 4.9 مليون إسترليني

عمر مرموش (مانشستر سيتي) 8.3 مليون إسترليني

تايلر فريدريكسون (مانشستر يونايتد) 3.9 مليون إسترليني

تيريل مالاسيا (مانشستر يونايتد) 3.9 مليون إسترليني

سيكو كوني (مانشستر يونايتد) 4.4 مليون إسترليني

إميل كرافث (نيوكاسل) 4.4 مليون إسترليني

كريس وود (نوتنجهام فورست) 7.6 مليون إسترليني

إيجور جيسوس (نوتنجهام فورست) 5.8 مليون إسترليني

تايو أونيي (نوتنجهام فورست) 5.3 مليون إسترليني

هوجو بوينو (ولفرهامبتون) 4.4 مليون إسترليني

جوريل هاتو (تشيلسي) 4.8 مليون إسترليني