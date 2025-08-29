فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب توتنهام اليوم

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم ارتفاع سعر مدافع توتنهام، بيدرو بورو، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بيدرو بورو (توتنهام) 5.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل مارتينيلي (أرسنال) 6.9 مليون جنيه إسترليني

بوكايو ساكا (آرسنال) 9.9 مليون جنيه إسترليني

إيان ماتسن (أستون فيلا) 4.4 مليون جنيه إسترليني

أنتوني ميلامبو (برينتفورد) 5.4 مليون جنيه إسترليني

إيثان بينوك (برينتفورد) 4.4 مليون جنيه إسترليني

شارالامبوس كوستولاس (برايتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

طارق لامبتي (برايتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

توم كايرني (فولهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني

أندرو روبرتسون (ليفربول) 5.9 مليون جنيه إسترليني

برناردو سيلفا (مان سيتي) 6.4 مليون جنيه إسترليني

دييجو ليون (مانشستر يونايتد) 4.4 مليون جنيه إسترليني

دان نيل (سندرلاند) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ساسا كالايدزيتش (ولفرهامبتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني