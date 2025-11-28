مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

1 2
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

عزام يونايتد

- -
18:00

الوداد البيضاوي

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي قبل الجولة 13

كتب : محمد القرش

03:24 م 28/11/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

ارتفع سعر لاعب مانشستر سيتي نيكو أوريلي بمقدار 100 ألف جنيه إسترليني ضمن التقلبات اليومية لقيم لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي، والتي تتأثر بالأداء في الجولات السابقة إضافة إلى نسب البيع والشراء لكل لاعب.

ويستعرض موقع "مصراوي" التحديثات الرسمية لأسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، بحسب آخر ما صدر عن الموقع الرسمي للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

يانكوبا مينتيه (برايتون) 6.2 مليون جنيه إسترليني

نيكو أوريلي (مانشستر سيتي) 5.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

فاتسلاف هلادكي (بيرنلي) 3.9 مليون جنيه إسترليني

أليكس إيوبي (فولهام) 6.4 مليون جنيه إسترليني

