فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي قبل الجولة 13

ارتفع سعر لاعب مانشستر سيتي نيكو أوريلي بمقدار 100 ألف جنيه إسترليني ضمن التقلبات اليومية لقيم لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي، والتي تتأثر بالأداء في الجولات السابقة إضافة إلى نسب البيع والشراء لكل لاعب.

ويستعرض موقع "مصراوي" التحديثات الرسمية لأسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، بحسب آخر ما صدر عن الموقع الرسمي للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

يانكوبا مينتيه (برايتون) 6.2 مليون جنيه إسترليني

نيكو أوريلي (مانشستر سيتي) 5.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

فاتسلاف هلادكي (بيرنلي) 3.9 مليون جنيه إسترليني

أليكس إيوبي (فولهام) 6.4 مليون جنيه إسترليني

