من اللاعبون الموقوفون أو المهددون بالإيقاف في فانتازي الدوري الإنجليزي؟

تفصلنا ساعات عن غلق سوق انتقالات الجولة الـ13 في فانتازي الدوري الإنجليزي، ما يستدعي من المدربين توخي الحذر قبل شراء أي لاعب مهدد بالغياب سواء بسبب الإيقاف أو اقترابه منه.

وبحسب لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، يُوقَف أي لاعب يحصل على خمسة إنذارات خلال أول 19 مباراة لفريقه لمباراة واحدة في نفس البطولة، مع عدم انتقال البطاقات الصفراء إلى بطولات الكأس المحلية أو الأوروبية.

اللاعبون الموقوفون

روميرو (توتنهام) - الجولة 13

إدريسا جاي (إيفرتون) - الجولة 13 و14 و15

اللاعبون القريبون من الإيقاف

آدامز (بورنموث) - 4 إنذارات

بروكس (بورنموث) - 4 إنذارات

خيمينيز (بورنموث) - 4 إنذارات

سينيسي (بورنموث) - 4 إنذارات

كولينز (برينتفورد) - 4 إنذارات

شادي (برينتفورد) - 4 إنذارات

باليبا (برايتون) - 4 إنذارات

ووكر (بيرنلي) - 4 إنذارات

مونوز (كريستال بالاس) - 4 إنذارات

برادلي (ليفربول) - 4 إنذارات

سوبوسلاي (ليفربول) - 4 إنذارات

كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - 4 إنذارات

تشاكا (سندرلاند) - 4 إنذارات

جواو جوميز (ولفرهامبتون) - 4 إنذارات

اقرأ أيضًا:

أفضل 11 لاعبًا للجولة الثالثة عشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

أبرز لاعبي فانتازي الجولة 13.. روجرز ودوكو وفان ديك تحت الأضواء