تغيّر سعر 11 لاعبًا في الجولة الثالثة عشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي

تغيّر سعر 11 لاعبا اليوم، ضمن التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُعدل القيمة السوقية للاعبين عادةً بواقع 100 ألف جنيه إسترليني صعودًا أو هبوطًا، حسب أدائهم في الجولات السابقة ونسب شراء وبيع اللاعبين.

يستعرض موقع "مصراوي" أحدث تحديثات أسعار لاعبي فانتازي البريميرليج، اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، وفقًا للمنصة الرسمية للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ديكلان رايس (أرسنال) 7 مليون جنيه إسترليني

إيجور ثياجو (برينتفورد) 6.6 مليون جنيه إسترليني

جيريمي دوكو (مانشستر سيتي) 6.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جوش نيكولز (آرسنال) 3.8 مليون جنيه إسترليني

هارفي إليوت (أستون فيلا) 5.3 مليون جنيه إسترليني

جايدون أنتوني (بيرنلي) 5.5 مليون جنيه إسترليني

هانيس ديلكروا (بيرنلي) 3.8 مليون جنيه إسترليني

مويسيس كايسيدو (تشيلسي) 6 مليون جنيه إسترليني

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 7.2 مليون جنيه إسترليني

ويليام أوسولا (نيوكاسل) 5.4 مليون جنيه إسترليني

جون أرياس (ولفرهامبتون) 5 مليون جنيه إسترليني